Москва, , 11:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединиться перед новыми вызовами.

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«Что касается вызовов, объединившись, преодолеем любые. Паника и напряжение в обществе — то, чего ждёт Вашингтон и НАТО, развязав против нас беспрецедентную экономическую войн», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По его мнению, время изменилось.

«Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам», — утверждает он.

По мнению парламентария, бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.

Тем, кто раньше думал о прибыли в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране, о сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний, подчеркнул Володин.