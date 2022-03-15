Самара, , 14:31 — REGNUM Предприятия аграрно-промышленного комплекса в Самарской области должны максимально мобилизоваться и занять свои ниши для импортозамещения. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с представителями заводов по производству сельскохозяйственной техники.

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«Ситуация, как вы знаете, сегодня по всем направлениям — по экономической, хозяйственной, финансовой деятельности региона находится на контроле. Мы работаем практически в штабном режиме для того, чтобы совместно с бизнес-сообществом, с промышленными предприятиями преодолеть те сложности, с которыми сейчас сталкивается наша экономика», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров также отметил, что сложившаяся ситуация является не только вызовом, но и дает возможности. При этом для сферы аграрно-промышленного комплекса очень важно импортозамещение.

«Ваши предприятия, на мой взгляд, должны в этот момент максимально мобилизоваться и занять свои ниши для импортозамещения. Такой потенциал у вас безусловно есть. Понятно, что это требует дополнительной технологической оснастки, дополнительных компетенций. Но мы готовы эти вопросы также сегодня обсудить. Для меня это совещание крайне важно. Надеюсь, что мы сегодня тщательно проанализируем все сложности, все возможности и примем соответствующие решения. И вместе их реализуем», — подчеркнул Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области не планируют тормозить реализацию национальных проектов.