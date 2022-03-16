Москва, , 12:48 — REGNUM Правительство занимается анализом новых мер поддержки экономики после того, как начал реализовываться первый пакет предложений. Об этом 16 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге о мерах государственной поддержки.

Максим Решетников Kremlin.ru

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«Сейчас мы уже начали работу над следующим пакетом предложений у бизнеса, у ведомств в регионах — мы их все обрабатываем, работаем, постоянно идут совещания под руководством вице-премьеров, все ключевые решения докладываются председателю правительства», — заявил Решетников.