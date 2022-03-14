Кемерово, , 12:16 — REGNUM В Кемерове сегодня, 14 марта, рестораны быстрого питания McDonald's продолжают работать, несмотря на недавнее заявление о приостановке деятельности на территории России. Персонал заведения на Советском проспекте по-прежнему обслуживает посетителей, сообщили очевидцы.

В «Макдональдсе» Fishki.net

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В центральном офисе компании ООО «ГИД», которая работает с McDonald's по франшизе в городах Сибири, сайту VSE42.Ru заявили, что о приостановке деятельности «официальных сообщений» из главного офиса не поступало. Собеседник издания подчеркнул, что до их появления они будут работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее руководство американской корпорации заявило о приостановке обслуживания на территории России.

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