Новосибирск, , 10:07 — REGNUM В муниципальной аптечной сети Новосибирска сформирован двухмесячный запас лекарственных препаратов. Сбоев поставок нет. Об этом было сказано на аппаратном совещании мэра Анатолия Локтя с главами районов и руководителями подразделений, сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня пристальное внимание — чёткости работы муниципальной аптечной сети. Это, без преувеличения, один из основных инструментов обеспечения населения лекарственными формами, а также инструмент сдерживания возможных всплесков в цене во время повышенного спроса, потому что люди встревожены и считают нужным сделать запасы, — отметил глава города. — Основными лекарственными формами мы сегодня обеспечены, у нас есть запасы, а также налажены поставки отечественных и зарубежных препаратов. Повышенный спрос отмечен на инсулиносодержащие препараты, в связи с чем появился небольшой дефицит. В течение недели этот вопрос планируем решить».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам директора «Новосибоблфарма» Елены Горбуновой, в Новосибирской области для обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями имеются запасы как на складе, так и в контрактах.

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