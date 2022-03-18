Токио, , 04:42 — REGNUM Правительство Японии расширило список российских частных лиц и компаний, в отношении которых вводятся санкции в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это следует из опубликованного 18 марта заявления МИД Японии.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К ранее опубликованному санкционному списку из 65 граждан России добавились ещё 15 человек, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову и восемь заместителей министра обороны РФ. В числе девяти компаний и организаций, попавших под санкционную «дубину», три входящих в Ростех структуры — «Рособоронэкспорт», «Вертолёты России» и Объединённая авиастроительная корпорация.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн 18 марта объявила о введении новых санкций против 11 российских государственных структур и банков.

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