Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США 11 марта направила в администрацию президента США Джо Байдена обращение, в котором содержится требование добиться исключения России из Интерпола. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Интерпол El-massa.com

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Аналогичные документы в этот же день получили Минюст и Госдепартамент.

Двухпартийная комиссия, в которую входят представители обеих палат Конгресса, настаивает, что для исключения России из международной полицейской организации администрация должна «воспользоваться положением США в Интерполе». Законодатели считают, что руководству организации необходимо «чётко дать понять», что попытка Интерпола уклониться от решения этого вопроса «серьёзно скажется» на американских отчислениях в бюджет организации. Также могут быть использованы и другие способы «воздействия».

Руководство Интерпола ранее заявляло, что исключение России из организации навредит глобальной безопасности, в связи с чем в качестве санкционной меры Интерпол ограничится изменением порядка рассмотрения её запросов. Исключения России из международной полицейской организации ранее потребовали Канада и Великобритания.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Великобритании Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом приостановить доступ России к системе организации в связи со спецоперацией на Украине.

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