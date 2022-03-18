Новосибирск, , 07:37 — REGNUM В Новосибирской области, согласно постановлению правительства региона, предприятия и организации, имеющие неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов, смогут получить субсидии из бюджета. Об этом сообщило новосибирское министерство сельского хозяйства.

Субсидии Stolica-s.su

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Отметим, что до этого отсутствие задолженности было обязательным условием предоставления субсидий.

По данным минсельхоза, документ разработан по решению оперативного штаба. Цель — стабилизация финансового состояния и защита интересов организаций в различных сферах бизнеса.