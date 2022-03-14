14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Роман Проценко, , 22:48 — REGNUM Вряд ли стоит сомневаться, что Америка втянула ЕС в геополитическое противостояние с Россией для того, чтобы ослабить своего главного экономического конкурента — Европу.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Российской Федерации следует подыграть в этом Штатам. Страны Европы подвержены энергетическому голоду, но при этом не отказывают себе в удовольствии навязать свои правила России и другим странам мира. Активная поддержка членами Евросоюза Украины, поставки вооружений русофобскому киевскому режиму являются открытой агрессией против русского населения всего бывшего Советского Союза.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Россия обязана вывести из строя ЕС (Германию и Францию в первую очередь) как важнейшего игрока мировой политики, ограничив действия Брюсселя исключительно границами европейского континента.

Нашей стране следует сделать два одновременных действия.

Первое — максимально закрыть импорт товаров, производимых в реальном секторе экономики Евросоюза, на территорию ЕАЭС. Все европейские производители могут находиться на евразийском рынке лишь при условии локализации собственного производства на территории государств — участников Евразийского союза, прежде всего России. Допуск к нашему рынку сможет себе позволить лишь тот производитель, что производит конечный товар в нашей стране. Прибыль от экономической деятельности таких производителей должна оставаться в ЕАЭС — в виде вложений в производство и т. д. Поставки в Россию европейских автомобилей, станков, мебели, продуктов нефтехимии и прочего должны быть заблокированы полным эмбарго на импорт. Возможно, следует полностью запретить транзит европейских товаров через территорию Российской Федерации.

Вторым действием должен стать запрет на продажу энергоресурсов, сырья и продовольствия из стран ЕАЭС за валюту Европейского союза. Любая продажа газа, нефти, руды, удобрений или пшеницы из стран участников ЕАЭС должна быть оплачена рублями, долларами, юанями, но ни в коем случае не евро.

Евро Pixabay.com

Следует вывести из европейской валюты энергетическое обеспечение ресурсами стран бывшего СССР и ввести запрет на счета в банках в евро на территории России. Все европейские компании, работающие в нашей стране, не должны иметь возможности обладать банковскими счетами в европейской валюте. Должен быть введен запрет на использование евро во всей финансовой системе России.

В своей внешнеэкономической деятельности Россия обязана исключить любые финансовые операции с использованием европейской валюты.

Также в рамках ОПЕК+ Москва должна настаивать, чтобы ее партнеры в рамках картеля не проводили коммерческие сделки по продаже нефти в валюте стран ЕС.

Учитывая, что Россия взяла под контроль доступ к побережью Черного моря от Одессы до Крыма, важным условием для поставок пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла должно быть исключение европейской валюты из сделок по поставкам продовольствия и удобрений украинскими аграриями.

Эти два действия приведут к значительному сокращению спроса на евро. Сужение рынков для европейского производителя, отсутствие доступа к дешевому сырью и энергоресурсам значительно ослабят валюту Евросоюза. Любая последующая эмиссия приведет лишь к обесцениванию валюты.

Самые высокие в мире европейские социальные меры поддержки населения, высокие требования к работодателю, предстоящий продовольственный кризис в Северной Африке с неизбежным ростом эмиграции в Европу, рост цен на энергоносители, сырьё и конечный европейский продукт сложно будет преодолеть с девальвированной европейской валютой. Это приведет к падению уровня жизни у населения стран Евросоюза, которое не привыкло к экономическим кризисам, а также к изменению внутриполитического ландшафта европейских стран. Итогом станет стремление достичь компромисса с Российской Федерацией.