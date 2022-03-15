Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Заявление России о выходе из Совета Европы закономерно, сообщил 15 журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. У России якобы неевропейские ценности.

Голос хозяина. США, Европа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Комментируя решение Москвы о выходе из Совета Европы, Прайс сказал, что Россия «явно не разделяет те же ценности», что и ЕС, поэтому естественно, что она больше не является членом совета.

Напомним, МИД России вечером 15 марта опубликовал заявление о том, что РФ больше не намерена оставаться в составе Совета Европы, поскольку страны НАТО и ЕС «последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики».

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что 25 февраля Совет Европы принял дискриминационное решение о приостановке представительства РФ в уставных органах СЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме готовы денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека