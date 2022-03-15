Лондон, , 10:50 — REGNUM В случае отказа от энергоносителей из России и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии страны Запада столкнуться с непростым периодом. Об этом в своей статье для The Telegraph заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не сомневаюсь, что впереди нас ждут трудные времена. Процесс отвыкания от российской нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым», — указал глава британского правительства.

При этом Джонсон уверен, что это достижимая цель. По его словам, западные страны могут увеличить потребление низкоуглеродной энергии и «продолжать вести мир к углеродной нейтральности».

По мнению британского премьер-министра, если западные страны покончат с зависимостью от российских энергоносителей, этот шаг окажется болезненным, но таким образом Запад сможет «положить конец шантажу Кремля», а также заставить президента России Владимира Путина «прекратить агрессию и уважать международное право».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Глава Белого дома добавил, что такое решение ударит и по самим США, однако Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг.

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