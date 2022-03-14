Уфа, , 11:14 — REGNUM Около 200 туристов из Башкирии пока остаются за рубежом. Об этом 14 марта сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Туристы

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По ее словам, из 110 обратившихся в ситуационный центр граждан, пока остаются за рубежом 81 человек, в том числе 50 организованных туристов и 31 самостоятельных туристов.

Она также отметила, что всего в республику вернулись 2695 туристов. Всего же за границей остаются порядка 200 организованных туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что задержавшиеся в Египте туристы из Башкирии вернулись в Россию.