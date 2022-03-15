15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова премьер-министра Белоруссии о том, что Минск и Москва откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы и перейдут на российский рубль.

Артур Савин, , 15:52 — REGNUM Заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о том, что Минск и Москва откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Давно пора было это сделать. Особенно между нашими двумя союзными государствами», — считает Сергей Д.

Многие пользователи поприветствовали намерения руководства двух государств. Граждане уверены, что вслед за Россией и Белоруссией на расчёты в национальных валютах перейдут и другие страны.

Роман Головченко Government.ru

«Молодцы! Давно пора было между союзниками нашими продвигать рубль как валюту, наравне с китайским юанем. Это новая эпоха управления миром здравыми государствами, такими как Россия и Китай, вокруг которых собираются все остальные страны, не потерявшие рассудка», — пишет Тимур Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что ограничиваться только лишь сферой энергоресурсов нельзя, следует переходить на расчёты в рублях вообще во всём.

«Правильно! Только надо отвязаться от доллара и евро во всех расчетах, а не только в энергетической сфере. Пусть друг другу фантики рисуют и ими топят, едят их и т. д. Ну, юани можно принять ещё в ограниченном количестве, если Китай пожелает с нами сотрудничать в долгосрочной перспективе», — написал Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что чем больше стран откажется от использования доллара, тем меньше влияния на эти государства будет у Соединённых Штатов, главным инструментом давления у которых является их валюта.

«Ну, так-то вполне предсказуемо. Вначале рубли между двух стран. Потом каждый, кто захочет российские ресурсы покупать, тоже обязан будет в рублях платить, а затем и вовсе рубль мировой валютой реально сделать, выкинув либо значительно потеснив со своего пьедестала доллар», — написал Виталий К.

Часть людей полагает, что вскоре Россия станет центром нового экономического и политического союза, равного ЕС, или даже крупнее.

«Надо не только с Белоруссией, но и со всеми другими странами такие расчёты делать. Пора отказываться от доллара совсем. За нашим примером многие последуют», — уверена Natalia Z.

«Единый экономический союз с единой валютой. Аналогичный европейскому. Очень даже хорошая тема», — поделился своим мнением Дмитрий Л.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре Россия вернёт себе величие, которым она обладала во времена Советского Союза, а также принесёт благополучие тем странам, которые встанут на её сторону.

«Такими темпами скоро у нас снова будет СССР!» — надеется Татьяна М.

«Уходить нужно всем странам от доллара, и это только им на пользу будет. Тогда перестанет в мире доминировать Америка, а другие страны наконец-то смогут вздохнуть свободно. И всем следует дружить, сотрудничать, идти на взаимовыгодные уступки в торговле, помогать в товарообороте друг другу, жить в мире и согласии, развивая свои страны», — указывает Екатерина И.

Напомним, 14 марта пресс-служба правительства Белоруссии опубликовала информацию, согласно которой белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил о том, что Минск и Москва откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях.