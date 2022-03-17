Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области не ощутили на себе влияния антироссийских санкций. Более того, многие из них готовы расширить штат сотрудников. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

На вертолётном заводе «Роствертол» Kremlin.ru

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«Наши предприятия обеспечены заказами, и работа не только не останавливается, но и набирает обороты. В настоящее время многие готовы расширить штат сотрудников, а это говорит о стабильной работе производства», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что все промышленные предприятия, функционирующие в Ростовской области, продолжают работу в штатном режиме и пересматривают логистику. С 2014 года была проделана большая работа, которая придала импульс развитию импортозамещения и локализации в России различных производств.

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