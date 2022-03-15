Москва, , 19:19 — REGNUM Слова западных политиков о том, что они смогли «разрушить» российскую экономику представляют из себя не более чем политические заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта сообщил экономист Сергей Хестанов.

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«Насчет «разрушить экономику» — это образное выражение, риторика. Потому что несмотря на огромное количество санкций, сейчас их перечислить даже сложно, пока сильных изменений макроэкономических показателей России не видно. Впрочем, поживем — увидим», — сказал Хестанов.

По его мнению, последствия многих введённых ограничений будут видны позже. Но пока санкции, несмотря на их масштаб, существенного влияния на экономику России не оказывают, считает эксперт.

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