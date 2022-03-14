Москва, 14 марта 2022, 09:23 — REGNUM То, как западные страны силовым образом закрывают российский бизнес и свои предприятия в России, является ненормальным. Запад такими действиями просто превращает свои обязательства в мусор. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд иностранных компании приостановили свою деятельность в России из-за начатой Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.
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Так, в частности, работу всех своих ресторанов приостановила компания McDonald’s. Также свою деятельность в России прекращает немецкий Commerzbank, японские бренды Japan Tobacco и Uniqlo, ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan и многие другие.