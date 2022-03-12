Москва, , 08:27 — REGNUM Соцсеть Instagram станет недоступна для российских пользователей 14 марта. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

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«Так как для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото‑ и видеоматериалов в другие соцсети, … Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00:00 14 марта», — отмечается в сообщении.

11 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к платформе на территории страны. Причиной блокировки стало то, что Meta, которой принадлежит Instagram, разрешила на площадке публикацию постов с призывами к насилию в адрес граждан России.

В тот же день Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории страны. Также СК РФ возбудил уголовное дело в отношении компании.