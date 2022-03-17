Нижний Новгород, 17 марта 2022, 15:01 — REGNUM После того, как магазины в Нижегородской области ввели ограничения на количество продаваемых в одни руки товаров первой необходимости, в регионе пошёл на убыль сахарный ажиотаж.
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Однако на смену ему пришёл другой — соляной, который спровоцировали местные жительницы пенсионного возраста, поддавшиеся слухам о якобы скором значительном подорожании соли.
В соцсетях появилось множество видеороликов, демонстрирующих как нижегородские пенсионерки устраивают массовые набеги на магазины и скупают в них всю имеющуюся в наличии соль.
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