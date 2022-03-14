Брюссель, , 21:23 — REGNUM Европейский союз обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение. Об этом говорится в распространённом 14 марта заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Как уточняется, решение об этом согласовано по итогам заседания постоянных представителей стран Евросоюза.

Страны объединения также намерены обратиться к ВТО с призывом приостановить действие режима наибольшего благоприятствования для России.

Напомним, ранее постпреды Евросоюза согласовали четвёртый пакет санкций против России, предусматривающийзапрет на экспорт в Россию предметов роскоши, ограничения в отношенииряда секторов российской экономики иновые персональные санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз согласовал четвёртый пакет санкций против России