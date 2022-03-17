Москва, , 14:15 — REGNUM Семьи с невысокими доходами, воспитывающие детей в возрасте 8−16 лет, с мая начнут получать выплаты. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 17 марта на заседании правительства.

Дети с цветами. День семьи, любви и верности в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Он подчеркнул важность поддержки для родителей и отметил, что выплаты будут начисляться за период с 1 апреля.

«В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, размер выплаты на детей от 8 до 16 лет, о которой ранее заявил президент Владимир Путин, составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей.

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