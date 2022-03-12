Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Американская компания Strava приостановила работу одноимённого мобильного приложения в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разминочный бег с перепадом высот Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM

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«Вместе с сотнями других корпораций и организаций мы поддерживаем временную приостановку предоставления услуг», — отметили в Strava.

Сервис Strava работает с 2009 года. Приложение позволяет отслеживать мобильность спортсменов с помощью мобильных устройств. Также сервис обладает функциями социальной сети, позволяя спортсменам общаться и сравнивать свои результаты.

После начала специальной военной операции России на Украине правительства США, ЕС и ряда других стран ввели многосекторные антироссийские санкции. Многие иностранные компании из этих стран объявили о приостановке деятельности в России.