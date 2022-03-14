Ханты-Мансийск, , 19:27 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» имеет в парке 50 лайнеров с российской регистрацией. Этого достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания пассажиров и заказчиков, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Авиакомпания «ЮТэйр» получила от бермудских авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов лётной годности в отношении самолетов с регистрацией на Бермудах. В ответ мы незамедлительно ограничили полёты этих лайнеров. «ЮТэйр» выполняет полёты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает», — пояснил президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.

Он добавил, что «ЮТэйр» начала переводить самолёты в российский реестр ещё в 2021 году. На сегодня завершился перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767, отметил Олег Семёнов. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания пассажиров и заказчиков авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал 14 марта 2022 года закон о мерах поддержки гражданской авиации, согласно которому российским авиакомпаниям будут выдавать сертификаты лётной годности российские сертификационные центры и испытательные лаборатории. Требования к получению этих документов будет определять Минтранс РФ.

Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), созданная «Сургутнефтегазом», Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных самолётов в лизинге