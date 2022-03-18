Якутск, , 05:40 — REGNUM Предприятиям Якутии помогут перестраивать логистику и искать замену оборудованию иностранного производства. С этой целью при министерстве внешних связей республики будет создана оперативная группа по импортозамещению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в оперативном штабе региона.

Чиновник

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Читайте также: Органы исполнительной власти Якутии будут работать круглосуточно

Помимо этого, предприятия оптовой торговли Якутии смогут получать льготные займы под 8% годовых в обмен на обязательство не повышать цены на продукты питания, закупленные по старым ценам.

«Все меры поддержки целевые и должны быть обязательно привязаны к соблюдению торговых надбавок по социально-значимым продуктам питания. В зоне особого внимания сельхозтоваропроизводители», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы продовольствия на три месяца уже созданы в республике, но органам государственной власти поручено продолжать работу по их активному пополнению.