Медынь, Калужская область, , 12:38 — REGNUM Сыроварня «Сырная Губерния» в городе Медынь Калужской области готова увеличить мощности производства и заменить импортные сорта сыра качественным продуктом отечественного производства из натурального молока. Об этом 16 марта сообщает корреспондент ИА REGNUMM со ссылкой на основателя и генерального директора сыроварни Алексея Демьянова.

Продукция сыроварни «Сырная Губерния». Agroexpo40.ru

По его словам, компания «Сырная Губерния» с 2016 года производит в Калужской области натуральный сыр. На предприятии перерабатывают до 30 тонн молока высшего сорта в сутки. Продукцию компании, изготовленную по лучшими отечественным и европейским рецептам (сыры: классический, с прованскими травами, с грецкими орехами, с душистым перцем и другие) можно приобрести от Калининграда до Хабаровска. Сыры реализуются в крупных сетевых и фермерских магазинах на экобазарах и в собственных сырных лавках. С момента создания компания «Сырная Губерния» активно принимала участие в программе импортозамещения.

«В России можно делать качественный продукт. Сейчас компания почувствовала, что она востребована на отечественном рынке, так как сыроварня мало зависит от импорта, применяя практически 100% российское оборудование. Мы можем дальше расти и развиваться. Компания уже сейчас готова увеличить объёмы производства, чтобы максимально обеспечить потребителей вкусным сыром», — отметил Алексей Демьянов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге IT-комплекс управления стадом КРС заменит западные аналоги