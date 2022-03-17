Лондон, , 14:21 — REGNUM Попавший под западные санкции российский миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне и заявил, что у него нет денег даже на услуги уборщицы, пишет Bloomberg Businessweek.

Михаил Фридман Носик, Антон Борисович

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Издание сообщило, что у олигарха есть израильский паспорт, но на вопрос, может ли он переехать в Израиль, Фридман заявил, что у него «нет там дома» и у него нет доступа к деньгам, чтобы купить его.

«Я здесь пленник», — приводит его слова издание.

Западные ограничительные меры привели к тому, что счета Фридмана были заморожены и «теперь он пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие расходы, например на уборку».

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза против России являются нелегитимными.

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