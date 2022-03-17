Лондон, 17 марта 2022, 14:21 — REGNUM Попавший под западные санкции российский миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне и заявил, что у него нет денег даже на услуги уборщицы, пишет Bloomberg Businessweek.
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Издание сообщило, что у олигарха есть израильский паспорт, но на вопрос, может ли он переехать в Израиль, Фридман заявил, что у него «нет там дома» и у него нет доступа к деньгам, чтобы купить его.
Западные ограничительные меры привели к тому, что счета Фридмана были заморожены и «теперь он пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие расходы, например на уборку».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза против России являются нелегитимными.
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