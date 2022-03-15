Киев, , 08:24 — REGNUM Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., уходит с российского игрового рынка из-за ситуации на Украине. Об этом компания сообщила на странице «ВКонтакте».

Компьютерные игры Tomasz_Mikolajczyk

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В GSC Game World рассказали, что новые предзаказы на цифровые версии игр от российских пользователей приниматься не будут, игры получат только те, кто приобрёл цифровые версии ранее. При этом физических поставок игр в Россию больше не будет. Пользователи, уже совершившие оплату, могут обратиться за возвратом денежных средств в магазины.

Компания известна разработками игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».