Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM В Свердловской области фармацевтические заводы готовы оперативно включиться в программу по импортозамещению. Об этом сообщает 14 марта региональный департамент информполитики.

Лекарство

Socialnewsdaily.com

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Всего они выпускают более 600 лекарственных препаратов, среди которых есть и жизненно важные. В связи с санкциями власти региона собрали представителей отрасли на совещание. Глава областного минпрома Сергей Пересторонин подчеркнул, что у руководителей предприятий нет упаднических настроений, более того, они даже благодарят санкции, так как рынок сейчас открыт.

«И чем быстрее мы поможем им организовать работу по импортозамещению, тем быстрее будет налажено производство качественных препаратов», — отметил министр.