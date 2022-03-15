Нижний Новгород, , 18:03 — REGNUM Более 20 зарубежных брендов приостановили свою работу в Нижегородской области в рамках антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом из-за ситуации вокруг Украины, передаёт «NewsRoom24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди них оказались магазины Adidas, Bershka, Calvin Klein, H&M, IKEA, Levi's, Marks & Spencer, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Puma, Stradivarius, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Vans и Zara, а также сеть быстрого питания McDonald's

Помимо того, в скором времени могут быть временно прекращены продажи товаров интернет-магазинов одежды ASOS, Cropp, Helly Hansen, House Brand, Nike, Reserved и Sinsay.

Корпорация Apple ранее грозилась приостановить поставки своей продукции в Россию, но продажа «айфонов» и «маков» по-прежнему продолжается в некоторых нижегородских магазинах в торговых центрах.