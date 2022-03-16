Москва, , 19:34 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 11 марта ускорилась до 12,54% в годовом выражении с 10,42% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 5 по 11 марта замедлился до 2,09% с 2,22% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 5,62%.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что потребительские цены растут «под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров».

При этом указывается, что основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары, несмотря на то, что рост цен на них замедлился до 3,16% с 4,52% неделей ранее.

Цены на продовольственные товары за неделю выросли в среднем на 1,78% за счет удорожания как плодоовощной продукции, так и широкого круга других продуктов питания.

В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 2,37% главным образом за счёт удорожания услуг зарубежного туризма на 28,39%. При этом отмечается, что сдерживающее влияние на минувшей неделе оказала околонулевая динамика цен на услуги гостиниц.

Читайте ранее в этом сюжете: Недельная инфляция в России замедлилась до 2,1%