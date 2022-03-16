Токио, , 03:26 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 марта может объявить о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Об этом сообщает телеканал NHK.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации телеканала, решение, лишающее Россию различных торговых преференций со стороны Японии, Кисидой уже принято. Оно связано с проведением Вооружёнными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии увеличили перечень товаров и технологий, запрещённых для экспорта в Россию в рамках введённых ранее антироссийских санкций.

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