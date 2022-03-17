Варшава, , 04:56 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости тотальных санкций в отношении России и её граждан. Об этом он сказал вечером 16 марта в интервью газете Bild.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Матеуш Моравецкий «Для меня нет красных линий в экономических санкциях против России».

По словам главы польского правительства, в отношении России «действительно нужно быть последовательными». В том числе необходимо полностью прекратить поставки в Европу российских энергоресурсов, для чего «как можно скорее» ввести полное энергетическое эмбарго со стороны Евросоюза и Германии.

Матеуш Моравецкий «Больше никаких исключений в блокировке банков. Жёсткая конфискация активов олигархов. Больше никаких виз для граждан России, замораживание всех активов членов партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал в кратчайшие сроки предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС. А вице-премьер Ярослав Качиньский предложил направить на Украину, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, вооружённую миротворческую миссию НАТО.

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