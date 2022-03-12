Москва, , 15:35 — REGNUM Деятельность американской кинокомпании Sony Pictures Entertainment в России временно приостанавливается. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо председателя компании Тони Винсикерра.

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1 марта Sony Pictures отменила показы своих фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. В новом письме Винсикерр уведомил сотрудников компании о полной приостановке всех бизнес-операций в России. Это решение также касается принадлежащей Sony Pictures Entertainment дистрибьюторской компании Crunchyroll.

После начала специальной военной операции России с целью демилитаризации и денацификации Украины правительства США, ЕС и ряда других стран ввели беспрецедентные антироссийские санкции. Крупные кинокомпании из этих стран, включая The Walt Disney Company.

Крупнейший прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» в ответ на эти действия решил провести повторный показ некоторых отечественных картин. Также прокатчик пересмотрит график премьер российских картин.

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