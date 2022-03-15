Будапешт, , 12:06 — REGNUM Новые санкции Евросоюза против России не повлияют на совместные проекты с Москвой, включая строительство АЭС «Пакш-2». Об этом 15 марта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в связи с принятием ЕС очередного санкционного пакета против российских компаний и физических лиц.

«Венгерское энергоснабжение находится в безопасности», — отметил он в Facebook.

Сийярто добавил, что Венгрия будет соблюдать солидарность с другими членами Евросоюза, но жители страны не должны «платить цену за санкции против Москвы, введенные из-за ее действий на Украине».

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Он утончил, что ограничительные меры не повлияют на совместные проекты Венгрии и России, включая строительство АЭС «Пакш-2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что удар Вооруженных сил России по военной базе под Львовом еще раз подтверждает, что поставлять Киеву оружие опасно.

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