Москва, , 15:27 — REGNUM Запад оказывает давление на КНР, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях. Об этом 13 марта сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте — юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к резервам, которые размещены у нас в юанях», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, … но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — добавил он.

Также он сообщил, что правительство РФ будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и в текущих условиях не даст пенсионеров в обиду.

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