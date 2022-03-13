Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Президент США Джо Байден «ползает по всему миру на коленях, выпрашивая у других стран нефть». Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине, сообщает DailyMail.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Джо Байден — президент самой богатой энергоносителями страны на планете, но из-за климатической истерии его партии, Байден заблокировал добычу американской нефти и природного газа», — отметил он.

В результате, по словам политика, теперь президенту США, приходится униженно просить «о пощаде» Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу.

Ранее Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что из-за его политики цены на бензин достигли рекордной отметки со времён финансового кризиса 2007−2009 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель телеканала CNN Крис Силизза со ссылкой на данные соцопросов заявил, что у экс-президента есть все шансы вернут себе должность после выборов в 2024 году.

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