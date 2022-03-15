Вашингтон, , 00:51 — REGNUM США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 марта в ходе брифинга.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Представитель американской администрации отметила, что Вашингтон также предоставил украинской стороне военную и гуманитарную помощь. Она выразила мнение, что эта поддержка позволила Киеву «сопротивляться гораздо больше времени, чем якобы считали российские власти».

Кроме того, Псаки добавила, что президенту России Владимиру Путину следует определиться с тем, «какими будут его дальнейшие шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден «ползает на коленях по всему миру, выпрашивая нефть у других стран» после своего решения запретить ввоз российского сырья.

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