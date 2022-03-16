Калуга, 16 марта 2022, 10:11 — REGNUM В Калужской области создан программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления стадом крупного рогатого скота, который с помощью датчиков способен отслеживать состояние здоровья коров, удои и продуктивность. Это полная альтернатива западным аналогам, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, московским промышленным предприятиям стала доступна альтернативная программная платформа от российского разработчика. Программное обеспечение позволяет обеспечивать бесперебойную работу столичных организаций и ускорить процесс импортозамещения в сфере IT-технологий.
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