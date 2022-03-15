Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Ситуация на Украине серьёзно отразится на состоянии мировой экономики. ЕС и США ожидают тяжёлые последствия, сообщается 15 марта в блоге Международного валютного фонда.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В статье отмечается, что ситуация на Украине является ощутимым ударом по мировой экономике, грозящим ущербом её росту и повышением цен. Уже сейчас мир чувствует последствия.

Влияя на экономику, нестабильность отразится на политике: в ряде стран руководству будет труднее найти «баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического восстановления после пандемии».

Что касается европейских стран, их ожидает, отмечают в МВФ, налогово-бюджетное давление, вызванное «дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», сбои в поставках.

Относительно США, поскольку они «имеют мало связей с Украиной и Россией», прямое воздействие на экономику будет не так заметно, однако и здесь «инфляция уже достигла максимума за четыре десятилетия до того», как происходящее на Украине «привело к росту цен на сырьевые товары».

«Это означает, что цены могут продолжать расти, когда ФРС начнет повышать процентную ставку», — сообщили авторы статьи.

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