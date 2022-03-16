Москва, , 14:24 — REGNUM Компания Apple является частной и, прежде всего, заинтересована в получение прибыли как одном из результатов своей деятельности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Платежная карта «Мир» Mironline.ru

«В связи с санкциями Visa и Master card перестали работать с российскими картами. Но при этом это дало возможность договориться российской платежной системе, и обеспечить возможность оплачивать с помощью Apple Pay картами «Мир».

Россия достаточно долго к этому шла, и не появлялись возможности добавления карт «Мир» в бесконтактную оплату. Хотя этот способ оплаты очень популярен в России.

Как и при любой открывающейся возможности, поток желающих создаёт определённые проблемы.

Однако постепенно все желающие смогут добавить ее в приложение — очень удобно и выгодно как для населения России, так и для компании Apple», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у владельцев платежных карт «Мир» с 17 марта появится новая возможность. Карты «Мир» добавили в список способов оплаты различных услуг через учетную запись Apple ID.

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