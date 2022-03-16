Москва, 16 марта 2022, 14:24 — REGNUM Компания Apple является частной и, прежде всего, заинтересована в получение прибыли как одном из результатов своей деятельности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Платежная карта «Мир»
Платежная карта «Мир»
Mironline.ru
«В связи с санкциями Visa и Master card перестали работать с российскими картами. Но при этом это дало возможность договориться российской платежной системе, и обеспечить возможность оплачивать с помощью Apple Pay картами «Мир».
Россия достаточно долго к этому шла, и не появлялись возможности добавления карт «Мир» в бесконтактную оплату. Хотя этот способ оплаты очень популярен в России.
Как и при любой открывающейся возможности, поток желающих создаёт определённые проблемы.
Однако постепенно все желающие смогут добавить ее в приложение — очень удобно и выгодно как для населения России, так и для компании Apple», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у владельцев платежных карт «Мир» с 17 марта появится новая возможность. Карты «Мир» добавили в список способов оплаты различных услуг через учетную запись Apple ID.

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