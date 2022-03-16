Грозный, , 06:22 — REGNUM Характер и однозначную позицию любого человека следует признавать, несмотря ни на что. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что российские сайты в сети Starlink не будут заблокированы по причине свободы слова.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать», — написал Кадыров.

Он отметил, что «искренне ценит» людей, которые имеют свой взгляд на ситуацию и непоколебимую волю: «За это ему [Маску] спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!».

Кадыров также выразил надежду на то, что Маск ранее пошутил про президента РФ Владимира Путина, говоря о поединке с российским лидером.