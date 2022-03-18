Ханты-Мансийск, , 01:37 — REGNUM В Югре на три дня сокращаются сроки выдачи заключения о соответствии инвестпроекта установленным требованиям. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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«Документ подготовлен в целях оптимизации административных процедур, включая сокращение сроков с 10 до 7 дней подготовки и выдачи органами власти заключения о соответствии инвестиционного проекта установленным требованиям для получения мер поддержки в виде льгот по налогу на прибыль организаций», — пояснила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Документ направлен на рассмотрение депутатами думы Югры.