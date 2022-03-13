Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов опубликовало список товаров, которые будет запрещено продавать на экспорт в Россию. Соответствующий документ должен вступить в силу 16 марта.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в перечень товаров вошли порядка 570 товарных позиций, включая алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.); табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.); косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.); саквояжи, чемоданы, дамские сумки; меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры.

Также в список вошли некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу); драгоценные камни и ювелирные изделия; судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили; концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

Указ, по которому в Россию нельзя будет ввозить предметы роскоши, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 11 марта.