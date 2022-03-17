Ставрополь, , 13:02 — REGNUM Власти Ставропольского края примут меры для недопущения дефицита продуктов питания и других товаров. Ажиотажный спрос на них создан искусственно из-за некоторых жителей, которые кинулись опустошать полки магазинов. В скором времени они пожалеют о потраченных на эти покупки деньгах. Такое мнение высказал губернатор края Владимир Владимиров по итогам второго заседания краевого Совета по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье.

Сахар в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Уверен, что те, кто подстегнул на прошлой неделе ажиотажный спрос, скупая сахар и другую продукцию, скоро пожалеют о вложенных в эту затею деньгах. Продукции у нас достаточно, производства действуют. И если где-то товар на полках поредел, то это ненадолго», — написал губернатор в своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Владимирова, ситуацию в торговых сетях он поручил контролировать своему заместителю Владимиру Ситникову и руководителю краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Денису Полюбину. Им поставлена задача контактировать с контролирующими организациями и производителями и оперативно реагировать на факты появления искусственного дефицита.

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