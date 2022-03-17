Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM Жительницы Нижнего Новгорода в соцсетях массово жалуются на исчезновение с полок магазинов бюджетных версий прокладок и тампонов, а также на выросшие в цене детские подгузники.

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По словам жительниц столицы Приволжья, в продаже остались только дорогие товары этой категории гигиенических средств.

Также они отмечают, что ассортимент этой продукции стал скудным, а имеющиеся в нижегородских магазинах прокладки и тампоны продолжают стремительно дорожать.

ИА REGNUM отмечает, что 90% сырья для изготовления гигиенических средств, а также сами заводы по их производству находятся в России.