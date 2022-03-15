Москва, , 08:13 — REGNUM Предложения по урегулированию ситуации с потребительскими ценами на сахар ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС к концу недели представят в правительство. Такое поручение отдал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, пишет 15 марта газета «Известия».

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Близкий к правительству источник рассказал изданию, что резкий рост цен на сахар обсуждался на еженедельном совещании по ситуации с ценами, которое Белоусов провёл 14 марта. По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта розничная цена на сахар поднялась на 12,8%, чего не наблюдалось последние два года.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пояснил собеседник издания.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что Белоусов дал такие поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России до 31 августа запретило вывозить за рубеж белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Ограничения также введены для экспорта зерновых.

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