Нарьян-Мар, , 16:43 — REGNUM В Ненецком автономном округе приняли пакет мер по стабилизации цен в продовольственных магазинах.

Продукция из оленины Марина Захарова © ИА REGNUM

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«Наши местные производители — Ненецкая агропромышленная компания и «Мясопродукты» сохранят цены на продукцию на прежнем уровне, — написал губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице «Вконтакте». — Через региональную микрокредитную компанию предоставим предпринимателям льготные займы на оборотные средства. Мера необходима, поскольку оптовики перешли на предоплату. Организуем «Общественный контроль» за ценами в селах и посёлках округа. Местные жители — лучшие проверяющие! Торговцев, которые будут необоснованно завышать цены в селах, лишим окружных субсидий! Не дадим наживаться на людях!»

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский тралфлот пообещал в ближайшее время не поднимать цены.