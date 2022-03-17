Москва, , 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин положил начало масштабной поддержке населения, необходимой в новых условиях, и дал старт новой социальной политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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«Решения президента о скором повышении прожиточного минимума, пенсий, зарплат, социальных выплат — это то, чего мы ждали с первых дней введения санкций. Это та поддержка населения, к которой наша партия не раз призывала, и которой не хватало в решениях правительства. А именно такая масштабная системная поддержка граждан должна быть сегодня первым приоритетом государства», — сказал Миронов.

По его мнению, «президент дал старт новой социальной политике государства».

Указ российского лидера о расширении полномочий глав регионов также находятся в русле этой политики, добавил парламентарий.

«Нужно, чтобы быстрые и эффективные решения по поддержке граждан и экономики принимались не только лично президентом, но на всех уровнях власти», — подчеркнул депутат.