Биробиджан, , 07:50 — REGNUM Трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России. Об этом заявил глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко, сообщили 15 марта в телеграм-канале правительства региона.

Строительные материалы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, важную роль в решении этой проблемы сыграет расположение региона рядом с Китаем. Предполагается что новый мост позволит не только использовать уже наработанную логистику, но и создавать новые маршруты поставки товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трассы «Европа — Западный Китай» не будут приостанавливать. Об этом в эфире телеканала «Россия 24», заявил 14 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, строительная отрасль России готова к импортозамещению.