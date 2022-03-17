Иркутск, , 07:46 — REGNUM В магазинах Приангарья в конце марта начнет действовать региональный социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости. Об этом 17 марта в своем телеграмм канале известил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Магазин Tariq786

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На первом этапе к акции по принятию добровольных обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости присоединятся 16 региональных предприятий торговли.

«Проект социальный и он направлен на поддержку покупательской способности населения в условиях введения против России экономических санкций», — сказал Игорь Кобзев.

Торговые организации самостоятельно определят перечень товаров первой необходимости, на которые будет распространяться самограничение наценок, информацию о которых доведут до потребителей.

Акция открытая, принять в ней участие могут все участники продовольственного рынка. Напомним, что федеральные торговые сети на территории Приангарья уже ввели минимизацию наценок на продовольственные товары первой необходимости путем добровольного самоограничения этих наценок до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, производители Приангарья продолжают работу в условиях антироссийских санкций. Региональные компании работают слаженно и бесперебойно. Например, в АО «Каравай» круглосуточно выпекаются любимые сибиряками сорта хлеба на российском оборудовании. Также руководство этого предприятия приняло решение в ближайшие два месяца не повышать цены на свою продукцию.

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