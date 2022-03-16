Москва, , 15:32 — REGNUM Европейский союз — это «сверхдержава двойных стандартов», заявил 16 марта постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Чижов Mil.ru

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По его словам, в настоящее время большинство направлений во взаимодействии РФ и ЕС заморожено, но ни одно из них не заморожено навсегда.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда. Такой формулировки никто не употреблял», — сказал Чижов.

Он добавил, что в западной части Европейского континента можно наблюдать потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьезными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только — начинают появляться проблемы и с продовольствием.